Lamborghini bouwt speciale serie auto's voor Japanse markt

De Aventador S Roadster 50th Anniversary Japan, zoals de serie voluit heet, is gebaseerd op de vijf elementen. Lamborghini zal per element een Roadster uitbrengen, te beginnen met een door het element water geïnspireerd model.

Deze variant is te herkennen aan een unieke blauw-zwarte lakkleur. Er zijn 170 manuren besteed aan de lak, aldus de fabrikant. De gebruikte kleur komt ook terug in de stiksels in het interieur, wat tevens voorzien is van een speciaal hexagonaal cabon plaatje met daarop het Japanse teken voor het element water.

Stefano Domenicali, de CEO van Lamborghini die bij de onthulling aanwezig was, zei dat Japan inmiddels de tweede markt voor het merk is. De Italianen hebben acht showrooms in het land.



Het interieur is rijkelijk bekleed met alcantara