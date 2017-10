EU-inspecteurs vallen ook binnen bij Volkswagen en Daimler

De inspecties vonden plaats vanwege een onderzoek naar een mogelijk kartel van Duitse automakers. Het zou gaan om BMW, Daimler, Volkswagen en VW-dochters Audi en Porsche.

Vrijdag viel de Europese mededingingswaakhond al op het hoofdkantoor van BMW in München binnen. De controles werden in samenwerking met de Duitse mededingingsautoriteiten uitgevoerd, aldus een verklaring van de commissie, zonder de bedrijven bij naam te noemen.

Daimler heeft de inval in Stuttgart bevestigd. Een woordvoerder van VW, dat op de hoofdvestiging in Wolfsburg bezoek uit Brussel kreeg, zei tegen het Duitse persbureau DPA dat het om een aangekondigde controle ging. De inspecteurs gingen ook langs bij Audi in Ingolstadt, bevestigt de woordvoerder.

Sinds 1990

In juli meldde Der Spiegel dat de commissie in de zomer van 2016 informatie heeft gekregen over het bestaan van het kartel. De automakers zouden sinds 1990 informatie over modellen, kosten en leveranciers hebben uitgewisseld.

Volkswagen en Daimler zouden dit zelf in Brussel hebben opgebiecht. Volgens het weekblad veronderstelden ze dat de zaak toch wel ontdekt zou worden. Klokkenluiders krijgen een korting op de boete als de commissie zou oordelen dat de EU-regels zijn overtreden.

De invallen zijn een eerste stap in een onderzoek naar verdachte handelspraktijken, aldus de commissie. Zij betekenen niet dat de geïnspecteerde bedrijven bij voorbaat schuldig zijn.