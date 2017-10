Volkswagen haalt mijlpaal van 150 miljoen exemplaren

De plug-in hybride Golf liep in augustus van de band in Wolfsburg. Dat het exemplaar in Noorwegen werd afgeleverd berust niet geheel op toeval, aldus de fabrikant.

Gemeten over de eerste negen maanden van het jaar was volgens Volkswagen 37 procent van alle nieuw geregistreerde auto’s in het Scandinavische land voorzien van een elektrische of plug-in hybride aandrijflijn.

Tot en met augustus werden er 3.582 exemplaren van de e-Golf in Noorwegen verkocht, waarmee het model 's lands best verkopende elektrische auto is, op de voet gevolgd door de BMW i3.

Volkswagen werd in 1937 opgericht. De eerste prototypen van het merk rolden het jaar erop mondjesmaat uit de poort. Massaproductie volgde pas na de Tweede Wereldoorlog. In 2016 produceerde Volkswagen een kleine 6 miljoen voertuigen.