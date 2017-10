Porsche lanceert 911 Carrera T

Vanbuiten is de Carrera T te herkennen aan een gewijzigde voorspoiler, Sport Design-buitenspiegels in agaatgrijs en 20-inch grijze wielen. Het luchtrooster aan de achterzijde wijkt af van die van de reguliere 911's en onderaan de achterbumper hebben zwarte uitlaateindstukken een plek gekregen.

Porsche heeft het gewicht zo laag mogelijk geprobeerd te houden door de achterruit en de zijruiten van een lichtgewicht glas te maken. Ook maakt de Carrera T gebruik van zaken als treklussen om de portieren te sluiten. Porsche heeft verder bespaard op geluidsisolatie en ook een achterbank ontbreekt (al is deze optioneel toch te krijgen).



Standaard is een infotainmentsysteem aanwezig, maar wie extra kilo's wil besparen, kan het optioneel achterwege laten.

Standaard is de Carrera T voorzien van een handgeschakelde versnellingsbak met kortere schakeloverbrengingen. Hiermee is het potentieel van de 370-pk sterke twinturbo zescilinder boxermotor beter te benutten. Een automatische transmissie kost extra.

Tevens monteert Porsche eensportonderstel onder de auto, waardoor deze 1 centimeter dichter boven het asfalt komt te liggen. Met automaat is de 0-100-sprint in 4,2 seconden achter de rug. Het handgeschakelde model doet de sprint in 4,5 tellen.

De 911 Carrera T is per direct te bestellen. De eerste exemplaren verschijnen in januari in ons land. De vanafprijs is vastgesteld op 143.100 euro voor de Carrera T met PDK-bak. De handgeschakelde versie wisselt vanaf 149.016 euro van eigenaar.



De T staat voor Touring en verwijst naar het gelijknamige model uit 1968

