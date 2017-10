Sportautobouwer Lotus komt met nieuwe variant op Elise

Medio dit jaar verrijkte Lotus het Elise-gamma met de Cup 250, op dat moment de sterkste Lotus met een viercilinder die het merk ooit op de weg zette. Die titel wordt nu doorgeschoven naar deze Cup 260.



Waar de Cup 250 goed is voor 246 pk, levert de Cup 260 253 pk. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h is daarmee in 3,8 tellen achter de rug. De topsnelheid ligt op 243 km/h.

Typerend voor Lotus is het lage gewicht van de verschillende modellen. De Elise Cup 260 weegt 862 kilo, nog minder dan de 884 kilo die de Cup 250 standaard weegt. De gewichtsbesparing is onder andere gerealiseerd door het veelvuldig toepassen van koolstofvezel.



De speciale uitvoering is in de historisch verantwoorde kleur Championship Gold gespoten en is afgewerkt met Union Jacks en laurierkransen. De Lotus Elise Cup 260 komt in een oplage van slechts dertig exemplaren beschikbaar.

