Audi presenteert nieuwe A7

Volkswagen-dochter Audi staat niet bekend om z’n spannende ontwerpkeuzes, maar kiest liever voor de behoudende, evolutionaire weg. De eerste A7 was daarop een uitzondering en was bij z’n introductie in 2010 een behoorlijk opvallende verschijning. Met de nieuwe A7 borduurt Audi voort op het oorspronkelijke ontwerp.

Kleiner

Opmerkelijk is dat de nieuwe A7 niet groter, maar zelfs nipt kleiner is dan z’n voorganger. Met een lengte van 4.969 mm, breedte van 1.908 mm en hoogte van 1.422 is het verschil minimaal. De wielbasis groeit wel flink en neemt met 12 mm toe. Ook aan de binnenzijde verwijzen veel elementen naar grote broer A8. Het bijzonder strakke en glanzende geheel bevat twee touchscreens. Het grootste scherm meet 8,6 inch. Ook het instrumentarium is digitaal.

Autonoom

Net als de A8 kent de A7 wat autonome rijfuncties. Wie de juiste opties selecteert, kan de auto zelfstandig in en uit een parkeervak of garage laten rijden. Dat kan ook op afstand, door de functies aan te sturen met een smartphone-app. Daarnaast komen er pakketten beschikbaar die de auto afstand laten houden en op de rijbaan houden. De A7-koper heeft meer te kiezen, want er zijn bijvoorbeeld ook vier verschillende varianten van het onderstel verkrijgbaar. Op motorgebied is er vooralsnog geen keuze, want de A7 is er alleen met een 3.0 TFSI met 340 pk. In de toekomst komen er meer motoren beschikbaar. De Audi A7 is vanaf medio november te bestellen, de eerste exemplaren worden begin volgend jaar geleverd.

