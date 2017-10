Amerikaans warenhuis heeft Rolls-Royce-set in de aanbieding

Elk jaar neemt Neiman Marcus een aantal zogenaamde Fantasy Gifts op in de kerstselectie, waaronder speciaal voor het cadeauboek samengestelde voertuigen. Dit jaar is het de beurt aan Rolls-Royce.

De Britse fabrikant levert een tweetal Dawn Drophead Coupés, één toegespitst op mannen en één meer bedacht voor vrouwen. Voor de aankleding zocht Rolls-Royce haar inspiratie in het mondaine Saint-Tropez en het Italiaanse Como.

Laatstgenoemde variant is uitgevoerd in een speciale blauwe lakkleur. Het interieur is bekleed met grijs leer, voorzien van zwarte accenten. Het dashboard onderscheidt door het gebruik van van geborsteld staal.

De Saint-Tropez-uitvoering is oranje gespoten en voorzien van een wit lederen interieur. De accenten worden in chocolade-bruin uitgevoerd. Het dashboard is naar goed gebruik voorzien van houtinleg.

​Dit is volgens het Neiman Marcus-cadeauboek de heren-uitvoering van de Dawn Drophead Coupé

Rolls-Royce bouwt 20 exemplaren voor Neiman Marcus. De blauwe Como-uitvoering staat te boek voor 439.625 dollar, de naar de Franse badplaats vernoemde variant heeft een prijskaartje van 445.750 dollar. De cabrio’s zijn ook als set te koop.