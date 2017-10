Brancheorgaan VK voorspelt gouden tijden voor kleine autobouwers

De wereldwijd aanhoudende vraag naar exclusieve voertuigen maakt dat verkoopaantallen van 52.000 per jaar mogelijk moeten zijn in 2020, aldus de organisatie.

In een dinsdag verschenen rapport schrijft de SMMT dat merken als Aston Martin, Bentley, Lotus, McLaren en Rolls-Royce vorig jaar gezamenlijk ongeveer 32.000 voertuigen afgeleverd hebben, een verbetering van 25 procent ten opzichte van 2012.

De industrietak, waartoe ook autobouwers als Caterham, Morgan, Radical en het recentelijk opnieuw gelanceerde TVR behoren, had vorig jaar een omzet van 3,6 miljard pond. De sector was in 2016 goed voor 11.250 arbeidsplaatsen. Geplande investeringen in nieuwe productiefaciliteiten van Aston Martin, TVR en McLaren moeten voor verdere banengroei zorgen.

Obstakels zijn er ook. Zo is het onzeker of het Verenigd Koninkrijk na een Brexit kan rekenen op een Douane Unie met de Europese Unie. Mogelijk liggen er voor de genoemde fabrikanten handelsbarrières in het verschiet.

Fabrikanten die minder dan 10.000 voertuigen per jaar produceren worden tot specialistische autofabrikanten gerekend, aldus de SMMT.