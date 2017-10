Mitsubishi wil 40 procent meer auto's verkopen

Mitsubishi streeft ernaar het wereldwijde aantal verkochte auto’s op te krikken van 926.000 per jaar tot 1.3 miljoen exemplaren aan het einde van boekjaar 2020, aldus CEO Osamu Masuko. Voor de Europese markt mikt Mitubishi op 220.000 voertuigen.

In Nederland werden vorig jaar 5.634 Mitsubishi’s op kenteken gezet. Voor dit jaar, gemeten tot september, staat de teller op 3.292 exemplaren. Dankzij de belastingvoordelen voor de plug-in hybride variant van de Outlander SUV leverde Mitsubishi in 2015 liefst 14.535 auto’s in ons land af.



In 2015 was het aandeel van de Outlander in de Mitsubishi verkopen in Nederland 65 procent

De autobouwer, onderdeel van Renault-Nissan, hoopt tevens de omzet te kunnen vergroten van ongeveer 17 miljard dollar, gemeten aan het einde van het vorige boekjaar, tot 22.28 miljard dollar.

Om deze doelen te realiseren wil Masuko ieder jaar 1.22 miljard dollar investeren. Het jaarlijkse budget voor R&D moet met 50 procent worden vergroot tot een kleine 1.2 miljard dollar.

De investeringen moeten de lancering van 11 modellen tot aan 2020 mogelijk maken. Volledig elektrische varianten van bestaande Mitsubishi’s worden vanaf 2020 op de weg verwacht.