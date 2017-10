Rolls-Royce haalt grote order binnen van resort in Dubai

Het gaat om twaalf voertuigen, met een optie dit aantal in de nabije toekomst nog verder uit te breiden, zo berichtten lokale media maandag.

Het bedrijf, MAG Property Development, beschikt dankzij de deal met de lokale Rolls-Royce-vestiging in een klap over de grootste vloot Ghosts in de regio, aldus Trade Arabia. Het model kwam in 2009 op de markt. Vijf jaar later werd de Ghost Series II gelanceerd.

Rolls-Royce Dubai is het meest succesvolle verkooppunt van het Britse merk ter wereld. In 2016 verkocht Rolls-Royce wereldwijd 4,011 voertuigen. Het Midden Oosten was vorig jaar de op-twee-na grootste afzetmarket, aldus de fabrikant.