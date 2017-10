Aston Martin onthult DB11 Volante

De Autosalon van Genève was vorig jaar het podium waarop Aston Martin DB9-opvolger DB11 lanceerde. Kort na de lancering van de volledig nieuwe coupé toonde het merk al een afbeelding van de open versie. Het is die DB11 Volante die nu officieel is gepresenteerd.

Opvallend is het gegeven dat Aston Martin de DB11 Volante direct met de nieuwe 4,0-liter grote V8 op de markt brengt, een motor van het Duitse AMG, verantwoordelijk voor de snelste modellen van Mercedes-Benz. Net als in de DB11 Coupé is het blok goed voor 510 pk en 675 Nm koppel. Schakelen gaat middels een achtrapsautomaat. Bij de coupé is de V8 een aanvulling op de V12 met ruim 600 pk, maar die motor is vooralsnog niet leverbaar in de DB11 Volante.

De cabrioletkap van de Volante, leverbaar in rood, zilver en zilvergrijs, laat zich volledig elektrisch in 14 seconden wegklappen bij snelheden tot 50 km/h. Sluiten is in 16 tellen achter de rug. Het vouwdak is volgens de Engelsen stukken compacter dan dat van de DB9 Volante en zorgt zo voor een 20 procent grotere bagageruimte.

