BMW overweegt Mini's te gaan produceren in China

Als BMW daadwerkelijk een Mini-fabriek in China optuigt, betekent het de eerste keer dat het concern Mini's buiten Europa laat bouwen.

De autobouwer laat wel al lokaal BMW's produceren.De verkoop van BMW's en Mini's in China steeg in de eerste acht maanden van het jaar met 16 procent.

Verschillende modellen van Mini worden nu in het Limburgse Born en in Groot-Brittannië gemaakt. Of de eventuele stap naar China gevolgen heeft voor de Europese productie en werkgelegenheid is niet duidelijk.

BMW benadrukt in Britse media dat er voor de productie in het VK niets verandert. Een woordvoerder van BMW Nederland heeft geen commentaar op het bericht en verwijst naar VDL Nedcar. Die zegt "een uitstekende relatie'' met BMW te hebben, maar gaat niet in op eventuele gevolgen voor de productie.

Bij VDL Nedcar werken ruim 6000 mensen. In de fabriek worden drie modellen van Mini gemaakt, de driedeurs Mini, de cabrio en de Countryman. Sinds augustus rollen er ook BMW's van de band. De nieuwe elektrische Mini wordt in Engeland gemaakt.