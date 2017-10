In opdracht van klant: McLaren MSO R

De MSO R Coupé en de MSO R Spider zijn in opdracht van een klant ontwikkeld Het betreft auto's op basis van respectievelijk de 675 LT en de 675 LT Spider.

Beide auto's zijn in de kleur Liquid Silver gespoten en zijn uitgevoerd met een grote hoeveelheid koolstofvezel accenten. Het lichtgewicht materiaal is zichtbaar op de zijspiegels, in de bumpers en rond diverse luchtopeningen. Tevens zijn beide exclusieve sportauto's uitgerust met een uit twee lagen opgebouwde achterspoiler met rode afwerking.

Ook in het interieur heeft MSO de boel net even anders aangekleed dan gebruikelijk. De bekleding bestaat uit rood Alcantara met zwarte stiksels. Voor een deel van het stuurwiel is koolstofvezel toegepast en uiteraard zijn er MSO R-emblemen.

Achter de voorstoelen bevindt zich de bekende 3,8-liter twinturbo-V8, al is het blok niet 675 pk, maar 688 pk en 700 Nm sterk.

