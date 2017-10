Nederlandse automobilisten rijden recordaantal kilometers in 2016

Zij reden in totaal 118,5 miljard kilometer, een toename van 2,2 procent ten opzichte van 2015, meldt het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) vrijdag. Sinds 2006 is het aantal kilometers zelfs gegroeid met ruim 9 miljard.

Vooral bedrijfswagens leggen grotere afstanden af, maar ook particulieren zaten volgens het statistiekbureau langer in de auto.

De groei wordt deels verklaard door het feit dat er 1,3 procent meer auto’s op de weg waren te vinden. Daarnaast werden er meer kilometers afgelegd (1 procent).

Er rijden inmiddels een miljoen meer Nederlandse personenauto’s dan tien jaar geleden. Gemiddeld legt een auto in 2016 ruim 13.000 kilometer af.

Bedrijfswagens

Bedrijfswagens legden in 2016 in totaal 25,3 miljard kilometer af, 5 procent meer dan in 2015. Het aantal wagens daalde vorig jaar, maar er werden wel meer kilometers gereden per wagen (6 procent).

Onder invloed van veranderende fiscale voordelen per januari 2016, kochten veel bedrijven aan het einde van 2015 nog een nieuwe bedrijfsauto. Het wagenpark van bedrijven steeg hierdoor in 2015 met bijna 6 procent, zegt het CBS.

Particulieren

Particulieren nemen bijna 80 procent van het totaal aantal afgelegde kilometers in 2016 voor hun rekening. In totaal reden zij ruim 93 miljard kilometer, 1,5 procent meer dan het jaar ervoor. Per auto werd er gemiddeld 11.800 kilometer gereden.

Particuliere autorijders uit Flevoland reden met een gemiddelde van 14.200 kilometer het meeste, gevolgd door Friesland en Drenthe (beiden 12.700). Limburgse personenauto’s rijden met gemiddeld 11.200 het minst.

Mede dankzij het hoge aantal geregistreerde personenauto’s was het totaal aantal afgelegde kilometers per provincie het grootst in Zuid-Holland (17 miljard). Zeeland sluit de lijst met 2,4 miljard kilometer.