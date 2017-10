Nederlandse diesels zuinigste van Europa

De cijfers, die boven water zijn getoverd door de analisten van VWE, hebben betrekking op de jaren 2012 t/m 2016. In die periode komt Nederland gemiddeld als schoonste uit de bus, al is het verschil met de nummer 2, Griekenland, minimaal. De verschillen met het gemiddelde in Europa zijn echter aanzienlijk. Zo stootten alle in 2012 geregistreerde diesels gemiddeld 131,5 gram CO2 uit, terwijl die waarde in Nederland in dat jaar op 109,7 uitkwam. In 2015 doken we in Nederland onder de 100 g/km, terwijl in Europa verkochte diesels in dat jaar gemiddeld 119,1 gram uitstootten. CO2-uitstoot staat in direct verband met brandstofverbruik, dus de auto's met de laagste uitstoot zijn ook het zuinigst.

Wel dient hierbij te worden opgemerkt dat plug-in hybrides voor een vertekend beeld kunnen zorgen. Auto's die enkele tientallen kilometers op elektriciteit kunnen rijden en daarna op diesel verdergaan, zijn in theorie heel schoon. In de praktijk valt of staat de CO2-uitstoot echter met de frequentie waarmee deze auto's worden opgeladen. Zo staan de Volvo V60 Twin Engine en Audi Q7 e-tron op plaats 2 en 3 in de lijst met schoonste diesels, terwijl het in beide gevallen om vrij forse en snelle auto's gaat. Als deze modellen niet worden opgeladen, zijn ze lang niet zo zuinig als de fabriek belooft.

