Range Rover Sport als plug-in hybride

De plug-inhybride, een variant die zowel op benzine als op elektriciteit kan rijden, beschikt over een 300 pk sterke 2,0-liter grote viercilinder benzinemotor die wordt bijgestaan door een 116 pk sterke elektromotor. Het gecombineerd vermogen komt uit op 404 pk en 640 Nm. Het 13,1 kWh grote accupakket zorgt in theorie voor een elektrische actieradius van 51 kilometer. Behalve zuinig is de hybride Range Rover ook snel: de sprint van 0 naar 100 km/h is in 6,3 tellen achter de rug en de topsnelheid is 220 km/h. De P400e is er vanaf 97.815 euro.

De plug-inhybride is niet het enige nieuws bij de Range Rover Sport, ook de rest van het gamma krijgt een update. Nieuwe koplampen, strakker gelijnde bumpers, andere wielen en moderner ogende lichtunits brengen het in 2013 gelanceerde model weer bij de tijd. Aan de binnenzijde zijn er nog meer touchscreens te zien. Het geheel lijkt daarmee sterk op het binnenste van de Range Rover Velar, een recent geïntroduceerd model.

De duurste versies van de Range Rover Sport, auto's die beschikken over een V8-benzinemotor, krijgen er bovendien nog meer vermogen bij. Topversie SVR komt zo op 575 pk uit. Groter nieuws is echter onderin het gamma te vinden. Land Rover introduceerde vorig jaar voor het eerst een viercilinder in de Range Rover sport, de 2,0-liter grote SD4-versie. Nu is er ook een benzineversie met een relatief kleine motor. De nieuwe Si4 beschikt over de 300 pk sterke 2.0 die ook in de plug-in-hybride huist, maar ontbeert diens elektromotor. De Si4 is er vanaf €103.845.

