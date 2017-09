Toyota en Mazda ontwikkelen samen EV's

De drie Japanse bedrijven schrijven vandaag dat het twee nieuwe bedrijven opricht. De eerste gaat zoals gezegd technologie voor EV's ontwikkelen. Het tweede bedrijf moet ervoor zorgen dat de gezamenlijk ontwikkelde techniek ook efficiënt zal worden toegepast.

De EV-technieken die uit de samenwerking voortkomen, moeten toegepast worden in "[...] een brede selectie auto's in diverse segmenten". Reken dus op zowel elektrische hatchacks als sedans, SUV's en zelfs middelgrote pick-ups. De nieuwe onderneming moet volgens de bedrijven profiteren van Mazda's manier van ontwikkelen, van Denso's kennis op het gebied van elektronica en van Toyota's TNGA-platform, een basis die al gebruikt wordt voor auto's als de Prius, C-HR en de nieuwe Camry. 90 procent van de investeringen komen voor rekening van Toyota. Mazda en Denso nemen ieder 5 procent op zich.

Vorige maand was er al nieuws over een uitgebreide samenwerking tussen Mazda en Toyota. Die samenwerking moet onder andere leiden tot de komst van een nieuwe fabriek in de Verenigde Staten. Ook lieten de twee merken weten elektrische auto's en technologie voor autonome auto's te gaan ontwikkelen.



Mazda zou er op termijn een model bijkrijgen dat van Toyota afkomstig is. Toyota liet weten dat het aandeel van 5,05 procent in Mazda kocht. Mazda nam op zijn beurt een aandeel van 0,25 procent in Toyota. De waarde van deze aandelen moet min of meer overeenkomen.

