Dit kost de Bentley Continental GT

Om de nieuwe Bentley Continental GT te bezitten, moet er minimaal 271.605 euro betaald worden. Die prijs geldt voor de versie met de 626 pk W12-motor. Mogelijk volgen later nog andere versies met uiteraard ook andere prijzen.

Met de W12 is de Continental GT in staat om, in de zogenoemde Sport Launch Mode, in 3,6 seconden naar een snelheid van 100 km/h te versnellen. De topsnelheid van de Continental GT ligt op 333 km/h.

Natuurlijk heeft de Continental GT meer te bieden dan alleen indrukwekkende cijfers. Zo is het luxueuze interieur voorzien van veel hout en leer en is de auto voorzien van uitgebreid elektrisch verstelbare stoelen. Verder is er de keuze uit een drietal audiosystemen.

Leuk detail: de nieuwe Continental GT is 'goedkoper' dan de vorige generatie Continental GT met de W12. Voorheen moest namelijk 289.611 euro voor de twaalfcilinder worden betaald.

