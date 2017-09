Porsche Panamera Sport Turismo ook als plug-in

In de Panamera Turbo S E-Hybrid werken een 550 pk sterke 4,0-liter V8 en een 136 pk sterke elektromotor samen. Dat zorgt ervoor dat het de krachtigste Panamera is die Porsche ooit heeft gemaakt. Het totaalvermogen ligt op 680 pk en 850 Nm koppel. Het accupakket heeft een capaciteit van 14,1 kWh en is - afhankelijk van de lader - in 2,4 tot 6 uur vol te laden. Het gemiddeld verbruik moet, volgens de NEDC-cyclus, op 3,0 l/100 km liggen. De volledig elektrische actieradius ligt op 48 kilometer.

Wie het wat minder zuinig aanpakt, moet in staat zijn om de Sport Turismo in 3,4 tellen naar een snelheid van 100 km/h te kunnen doen versnellen. De topsnelheid ligt op 310 km/h. Er is in de Panamera Sport Turismo 425 liter aan bagage te vervoeren. Met de bank plat ontstaat een laadvolume van 1.295 liter.

De Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo is per direct te bestellen. De vanafprijs is vastgesteld op 202.400 euro. Eind november staat hij bij de dealers.

