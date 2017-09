Volvo presenteert nieuwe XC40

Ruim een jaar geleden gaf Volvo met de 40.1 en 40.2 Concepts een eerste vooruitblik op een volledig nieuwe 40-serie. Die vooruitblik blijkt behoorlijk realistisch: de nieuwe XC40 die Volvo vandaag presenteert blijft namelijk behoorlijk trouw aan het ontwerp van de 40.1 Concept.

Op veiligheidsgebied heeft Volvo een naam hoog te houden. De nieuwe XC40 heeft dan ook een uitgebreide set veiligheidssystemen die overigens ook al op de 90-serie en de nieuwe XC60 zit. Optioneel is de XC40 ook te krijgen met Pilot Assist, een systeem waarmee het voertuig semi-autonoom door het verkeer moet kunnen.



Volvo brengt ook systemen als City Safety, Run-off Road Protection, Run-off Road Mitigation, Cross Traffic Alert met Auto Brake en een 360-graden camera naar het nieuwste model. Ook de infotainment is afkomstig uit de jongste modellen van Volvo. Pontificaal op de middenconsole zit ook het Sensus-systeem, dat werkt via een langwerpig centraal geplaatst scherm.

Motoren

De 40-serie wordt beschikbaar met een reeks drie- en viercilinder benzine- en dieselmotoren. De driecilinder heeft een inhoud van 1,5-liter.

Ook komt er een Twin Engine, een plug-in hybride. Die laatste draagt waarschijnlijk de naam T5, een variant die ruim 180 pk sterk moet zijn.

Vanaf de introductie zijn alleen een D4-dieselmotor en een T5-benzinemotor beschikbaar, twee viercilinders. Later volgen er meer varianten, waaronder ook een volledig elektrische XC40. Specificaties volgen in een later stadium.

'Care by Volvo'

De XC40 is de eerste Volvo waar de 'Care by Volvo'-service op van toepassing is. De service is te vergelijken met een abonnement. Tegen en vast bedrag per maand krijg je iedere 24 maanden een nieuwe Volvo voor de deur. Zaken als aanbetaling en belasting zijn daar bij inbegrepen.

De dienst komt als eerste beschikbaar voor XC40-klanten in Zweden, Groot-Brittannië, Duitsland, Spanje, Italië, Noorwegen, Polen en zelfs Noord-Amerika. Volvo Nederland onderzoekt nog hoe en wanneer het de service in ons land implementeert.

Uitvoeringen

Eerder liet Volvo weten dat het met de XC40 stevig inzet op personalisatiemogelijkheden. Dat betekent dat het merk diverse kleurcombinaties en verschillende soorten afwerking voor zijn de XC40 in petto heeft. Zo zijn two-tone-kleurcombinaties mogelijk en moet ook het interieur van, zoals Volvo dat zelf noemt, 'gedurfd speels' tot 'stijlvol premium' aan te kleden zijn.

Wat uitvoeringen betreft, komen er waarschijnlijk de Momentum, een R-Design en Inscription. De R-Design is de variant met de sportiefste aspiraties. De Incription moet het hebben van rijke aankleding.

Eenmaal op de markt moet de XC40 de strijd aangaan met auto's als de Jaguar E-Pace en de Audi Q3. De eerste exemplaren rollen in het Belgische Gent van de band. Vanaf 29 september kan de XC40 besteld worden.

Kijk voor meer informatie en foto's op AutoWeek.nl.