Verkoop bedrijfsauto's Europa blijft stabiel

Dat maakt de Europese brancheorganisatie voor de automobielindustrie ACEA bekend.

In juli was nog sprake van een stijging van de verkoop van nieuwe bedrijfsauto's met 4 procent. Wat betreft de grote automarkten ging in Spanje en Frankrijk de verkoop in augustus flink omhoog, maar in Italië was juist een flinke verkoopdaling te zien. In Nederland klom de verkoop vorige maand met bijna 8 procent tot krap 6.000 bedrijfswagens.

In de eerste acht maanden van dit jaar ging de verkoop van bedrijfsvoertuigen in de EU met 3,7 procent omhoog, tot bijna 1,6 miljoen.



