Porsche schrapt tijdelijk Panamera Diesel

"Omdat de auto's vooralsnog niet gebouwd worden en we lange levertijden willen voorkomen, is daarom besloten om de auto voorlopig van de bestellijst te schrappen", verklaart de importeur.

Diesel lijkt met de dag verder uit de gratie te raken en de Duitse autobouwer wil begrijpelijkerwijs ver uit de buurt blijven van verdere sancties als gevolg van overschreden uitstootnormen.

Dat is jammer voor dieselliefhebbers, want in tegenstelling tot de vorige Panamera Diesel krijgt de nieuwe variant een 4,0-liter V8 met 422 pk.

De plug-in versie E-Hybrid is het meest voor de hand liggende alternatief: "Terwijl de vraag naar diesel afneemt, neemt de vraag naar hybrides toe", vertelt Porsche. In Nederland wordt dat mede veroorzaakt door de lagere BPM, die ervoor zorgt dat de Panamera 4 E-Hybrid in theorie de prestaties van de 4S biedt voor de prijs van een reguliere '4'.

Dat blijkt succesvol: de hybrideversie is, ondanks het verdwijnen van de gunstige bijtelling, in Nederland de populairste Panamera.

Cayenne

Ook een dieselvariant van de nieuwe Cayenne is er nog niet. Terwijl een snelle introductie voor de populaire motorvariant voor de hand ligt, is de grote SUV tot nu toe slechts gepresenteerd in drie verschillende benzinevarianten.

Toch spreekt Porsche tegen dat het helemaal van diesel afstapt, want de brandstofsoort zou op dit moment nog te belangrijk zijn om de CO2-uitstoot van het gamma terug te dringen. Bovendien speelt diesel nog altijd een grote rol in de (Europese) verkoopcijfers. Die Cayenne Diesel komt er dus gewoon, en ook z'n kleine broertje Macan S Diesel blijft leverbaar.

Ga voor meer informatie naar AutoWeek.nl