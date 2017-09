Volkswagen wil autonome deelauto in 2021

Als het aan de grote autofabrikanten ligt, wordt 2019 het jaar van de elektrische auto. Het ene na het andere merk belooft een grootse omslag die rond het einde van dit decennium moet plaatsvinden, en Volkswagen is daar met de geplande I.D.-line-up bepaald niet de kleinste in.

Er is echter nog een toekomstdroom die autobouwers graag zouden verwezenlijken: autonoom rijden. Hoewel een aantal moderne auto's nu al in staat is om tijdelijk zelfstandig te opereren, is een écht volledig autonome auto nog niet in beeld.

2021

Als het aan Volkswagen ligt, moet dat in 2021 veranderen. Volkswagen-topman Matthias Müller zou zich op de IAA-autobeurs in Frankfurt hebben laten ontvallen dat er in dat jaar in twee tot vijf steden een vloot 'Sedric-achtigen' moet rondrijden als onderdeel van een deelauto-platform, zo meldt Automotive News.

Voor die tijd zullen de auto's uitvoerig worden getest op het fabrieksterrein van Volkswagen. Op de IAA wordt overigens de eerste volledig autonome auto van een concreet merk uit de Volkswagen Groep gepresenteerd: de Audi Aicon Concept.

De plannen van Volkswagen zijn trouwens niet uniek. Ford kondigde al in 2016 aan dat er in 2021 autonome deelauto's van het merk moeten zijn, terwijl BMW in datzelfde jaar de buitengewoon zelfstandige iNext op de weg hoopt te zetten. Ook BMW doet dat vooralsnog binnen de grenzen van een autodeelprogramma.

