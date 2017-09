Renault toont Mégane RS

De topversie, de RS Trophy, krijgt een 300 pk sterke 1.8 tot zijn beschikking. De gloednieuwe Renault Mégane RS krijgt dezelfde 1,8-liter viercilinder turbomotor als de Alpine A110, al levert die in de Mégane RS fors meer pit.

Waar de Alpine het tot 252 pk en 320 Nm schopt, heeft de Mégane RS 280 pk en 390 Nm tot zijn beschikking. De auto krijgt vierwielsturing (4Control) en komt zowel met een handgeschakelde transmissie als met een automaat beschikbaar.

Opnieuw zet Renault de sportieve hatchback als Sport en als Cup op de bestellijst. De Trophyuitvoering staat nog een trede hoger op de ladder. Laatsgenoemde komt over 300 pk en 400 Nm te beschikken, al zal men er nog tot eind volgend jaar op moeten wachten. Exacte specificaties laat Renault in een later stadium los.

De RS is aan de voorzijde 6 centimeter breder dan de regulier Mégane, aan de achterzijde bedraagt de verbreding 4 centimeter. De auto beschikt uiteraard over de nodige aerodynamische aanpassingen en in de bumper komen we geblokte ledverlichting tegen.

In het interieur krijgt de Mégane RS Renault’s R-Link 2-systeem, gekoppeld aan de RS Monitor waar onder andere rondetijden op te zien zijn.

