Audi laat in de toekomst kijken met Elaine Concept

De Elaine is feitelijk een zeer bekend gezicht. Het gaat namelijk eigenlijk om een nieuwe versie van Audi’s e-tron Sportback Concept, die eerder dit mei dit jaar in China werd gepresenteerd.

De Elaine beschikt over genoeg hardware en software om als autonome auto van 'niveau 4' aangemerkt te worden. Dat betekent dat de auto zelfstandig kan rijden, maar menselijke interventie nog mogelijk is. De Elaine is net als de e-tron Sportback Concept 4,9 meter lang, 1,98 meter breed en 1,53 meter hoog.

De wielbasis bedraagt 2,93 meter. Met de achterbank plat kan 1.450 liter bagageruimte worden gecreëerd. De auto staat op enorme 23-inch lichtmetalen wielen. Op de buitenkant van de Elaine zitten stukken plaatwerk waar 'led-vlakken' op zijn verwerkt, vlakken waarmee de auto zijn passagiers kan verwelkomen.

Elektrisch vermogen

Net als de e-tron Sportback Concept beschikt de Elaine over elektrische aandrijving met een vermogen van 435 pk. In de zogenoemde boostmodus bedraagt het vermogen zelfs 504 pk. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h is daarmee in 4,5 seconden mogelijk.

De 95 kWh grote batterijen zijn goed voor een actieradius van 500 kilometer volgens de NEDC-test.

De Elaine beschikt over autonome systeem van de nieuwe Audi A8, al is het systeem in de Elaine actief bij alle snelheden en niet alleen tussen de 60 en 130 km/h.

De Elaine Concept moet op de snelweg zelf van rijbaan kunnen wisselen. Audi heeft tevens de processoren en de sensoren opgewaardeerd ten opzichte van die van de A8. Wie de Elaine ergens achter laat, kan zijn auto zomaar eens gewassen en volgeladen terugkrijgen.

De auto is dankzij uitgebreide communicatiesystemen in staat zelf naar een daarvoor bestemd servicecentrum te rijden. Uiteraard is dit voorlopig nog wel toekomstmuziek.

