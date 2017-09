Audi presenteert nieuwe RS4 Avant

De nieuwe RS4 Avant gaat over dezelfde 2,9-liter biturbo-V6 beschilkken als de RS5. Dat betekent een vermogen van 450 pk en 600 Nm en vierwielaandrijving.

Dankzij die kracht is de RS4 Avant in staat om in 4,1 seconden naar een snelheid van 100 kilometer per uur te versnellen. De topsnelheid van de 1.790 kilo wegende RS4 is begrensd op 250 kilometer per uur.

Schakelen gaat middels een achttrapsautomaat.

Sportiever uiterlijk

De RS4 Avant is qua uiterlijk te herkennen aan het behoorlijk uitbundige, sportievere plaatwerk. Zo heeft de auto enorme koelopeningen, grote 19-inch lichtmetalen wielen en wielkasten die 3 centimeter breder zijn dan bij de standaard A4 Avant.

Daarnaast is aan de achterzijde een spoiler bevestigd en dankzij het sportonderstel ligt de auto 0,7 centimeter dichter bij de grond dan andere A4-varianten.



Aan de achterzijde prijken de voor een RS-versie kenmerkende ovale uitlaatpijpen. Die worden aan alle kanten omhuld door een forse diffuser. De kleur Nogaro Blue is overigens een duidelijke knipoog naar de RS4 Avant van 1999.

De Audi RS 4 Avant wordt begin 2018 in Nederland verwacht. Prijzen volgen later.



Kijk voor meer informatie en foto's op AutoWeek.nl.