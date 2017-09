Mercedes-AMG presenteert 'hypercar' met Formule 1-techniek

De 'Project One' krijgt nog een andere naam, maar is verder nagenoeg klaar voor productie. De auto beschikt over een uit de Formule 1 afkomstige 1,6-liter V6, die in combinatie met vier elektromotoren ruim 1.000 pk vermogen levert.

De Project One kan daarmee een topsnelheid van boven de 350 km/h halen.

Vierwielaandrijving en handbak

De aandrijflijn laat het vermogen zowel op de voor- als de achterwielen los. Meer dan 680 pk gaat naar de achterwielen. De voorwielen krijgen ieder 163 pk te verwerken. Volledig elektrisch kan de auto 25 kilometer afleggen.

Schakelen in de Project One gaat middels een handgeschakelde versnellingsbak met acht versnellingen. Een kundige bestuurder moet daarmee in minder dan 6 seconden naar een snelheid van 200 km/h kunnen optrekken.

Interieur

Ook het interieur van de Project One is al te zien en daarin lijkt het er bijna zo eenvoudig aan toe te gaan als in een Formule 1-auto. Reguliere klokken zijn vervangen door schermen en niets overbodigs lijkt aanwezig. Zowel het stuur als de pedalen zijn aan de positie van de bestuurder aan te passen. Het stuurwiel lijkt ook afkomstig uit een F1-auto.

Achter de stoelen is weliswaar nog enige vorm van bagageruimte te vinden. Een gebruikelijke achteruitkijkspiegel is vervangen door een aan een scherm gekoppelde camera. Overigens is niemand minder dan F1-coureur Lewis Hamilton betrokken geweest bij de ontwikkeling van de auto.

Mercedes-AMG gaat slechts 275 exemplaren bouwen, die allen al zijn verkocht. Goed nieuws: er komt ook een aantal naar Nederland.

