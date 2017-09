Toyota presenteert nieuwe Land Cruiser

De huidige Land Cruiser is sinds 2009 op de markt en werd in 2015 voor het laatst vernieuwd. Toyota noemt de nu gepresenteerde Land Cruiser een volledig nieuwe generatie, al lijkt het om een zeer ingrijpende facelift te gaan.

Het betreft de Land Cruiser die internationaal als Land Cruiser Prado bekendstaat, dus niet de Land Cruiser V8.

Vernieuwd uiterlijk

Toyota geeft de iconische terreinauto een volledig nieuw front met nieuwe koplampen en nieuwe bumpers. De koelopeningen liggen dieper verzonken in de auto, waardoor ze beter beschermd zijn tegen bijvoorbeeld uitstekende takken.

De verticale spijlen in de grille zijn breder dan ooit. Ook nieuw is de motorkap, een exemplaar met een dieper liggend deel wat het zicht naar voren moet verbeteren. De Land Cruiser groeit in de lengte met 6 millimeter tot 4,84 meter, de driedeurs meet voortaan 4,57 meter.

De bodemvrijheid bedraagt voor de vijfdeurs Land Cruiser 21,5 centimeter en voor de driedeursvariant 21 centimeter. In het interieur wordt de Land Cruiser ook grondig herzien. Zo is er voortaan een 4,2-inch kleurendisplay en op de middenconsole krijgt een 8-inch touchscreen een plek. Dat display is gekoppeld aan het infotainmentsysteem.

Motoren en veiligheidssystemen

Op de motorenlijst zet Toyota, net als nu het geval is, alleen de 177 pk en 420 Nm sterke 2,8-liter D- 4D-dieselmotor. Die is voorbehouden aan de Land Cruiser met handgeschakelde zesbak.

Met de zestrapsautomaat levert het blok 450 Nm koppel. De vernieuwde Land Cruiser beschikt over Safety Sense, dat is Toyota's pakket met veiligheidssystemen. Daaronder vallen zaken als Pre-Collision System met voetgangersdetectie, Adaptive Cruise Control, Lane Departure Alert en Automatic High Beam.

Andere rijassistentiesystemen zijn Blind Spot Monitor, Rear Cross Traffic Alert en een bandenspanningswaarschuwingssysteem. De levering van de vernieuwde Land Cruiser start 15 november. De instapprijs ligt op 69.575 euro.

Op grijs kenteken ligt de basisprijs op 31.895 euro, in dit geval uiteraard exclusief BTW en BPM.

Kijk voor meer informatie en foto’s op AutoWeek.nl