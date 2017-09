Volkswagen presenteert tweede versie I.D. Crozz

In april dit jaar liet Volkswagen de I.D. Crozz Concept voor het eerst zien. Het derde lid van de volledig elektrische I.D.-reeks blikt vooruit op een elektrische cross-over.

Volkswagen heeft de conceptauto weer wat verder doorontwikkeld. Deze tweede versie I.D. Crozz krijgt de toepasselijke toevoeging 'II'.

De verlichting van rode conceptauto is stukken realistischer. De elektrische cross-over beschikt over 21-inch lichtmetalen wielen en heeft bijzonder openslaande portieren. In het interieur treft men vier met Alcantara beklede stoelen.

Elektromotor

De vierwielaangedreven I.D. Crozz beschikt over een 306 pk sterke elektromotor die de auto aan een topsnelheid van 180 km/h helpt. Op een volle accu moet de I.D. Crozz 500 kilometer kunnen afleggen volgens de zogenoemde NEDC-cyclus. De batterijen liggen tussen de assen.

De Volkswagen is dankzij autonome technologie ook in staat om zich zelfstandig door het verkeer te bewegen. Volkswagen brengt in 2020 de I.D. op de markt, in datzelfde jaar komt de productieversie van deze I.D. Crozz. De derde in de reeks, de I.D. Buzz, volgt in 2022.

