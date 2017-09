Audi onthult R8 met achterwielaandrijving

De Lamborghini Huracán was al met achterwielaandrijving te krijgen en nu is ook de daaraan gerelateerde Audi R8 aan de beurt. Er komen niet veel exemplaren van de R8 V10 RWS, want Audi gaat er slechts 999 bouwen.

De RWS is te herkennen aan zijn zwarte grille en matzwarte details rondom. Het kenmerkende paneel aan de zijkant, 'sideblade' genoemd, is aan de bovenzijde zwart, terwijl de onderkant ervan in carrosseriekleur is gespoten.

De V10 blijft net als in andere R8's 540 pk en 540 Nm sterk. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h duurt 3,7 seconden bij de Coupé. De open versie, de Spyder, heeft er 3,8 seconden voor nodig. De topsnelheid bedraagt 320 km/h (voor de Spyder: 318 km/h).

De Coupé is met 1.590 kilo slechts 50 kilo lichter dan de normale R8 met vierwielaandrijving. De Spyder is met 1.680 kilo 40 kilo lichter. De Coupé is leverbaar vanaf 212.090 euro en de Spyder vanaf 227.550 euro. Bestellen kan in het najaar.

