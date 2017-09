Brabus bouwt 'sterkste V12-offroader ter wereld

Die 900 heeft inderdaad iets te maken met het vermogen. De motor van dit zwarte gevaarte is flink aangepakt, met als gevolg dat de naar 6,3 liter opgeschroefde V12 voortaan een vermogen van 662 kW oftewel bijna 902 pk levert. In de G 65 AMG van Mercedes-Benz was dat 630 pk.

En daar houden de indrukwekkende cijfers niet mee op, want ook op het gebied van koppel imponeert Brabus als nooit tevoren: maar liefst 1.500 newtonmeters moeten deze opgevoerde G 65 in slechts 3,9 tellen naar de 100 km/h stuwen.

De reguliere G 65 AMG heeft daar nog 5,3 seconden voor nodig, en bij 230 km/h is de koek dan op. De Brabus 900 heeft dan echter nog genoeg over en gooit pas bij 270 km/h de handdoek in de ring.

Compensatie

Om het extra gewicht van de grotere twaalfcilinder nog enigszins te compenseren, heeft Brabus de auto voorzien van koolstofvezel details. Wel is hij na die behandeling 12 centimeter breder dan de gewone G 65 AMG.

Brabus claimt met deze 900 's werelds krachtigste twaalfcilinder-offroader te hebben gebouwd. Onlangs presenteerde de tuner nog de 700 pk sterke Brabus 700 E en de Rocket 900, die met 900 pk 'de snelste cabriolet ter wereld' moet zijn.

De Brabus 900 wordt in oplage van tien exemplaren gebouwd en moet € 666.000 kosten.

