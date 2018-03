'Geef Kwartje van Kok aan de grenspomp terug'

Dat hebben de gezamenlijke Maastrichtse pompstationhouders woensdag geschreven in een brief aan burgemeester Leers van Maastricht. De pompeigenaren vragen het voormalige CDA-kamerlid om bij zijn partij aan te dringen op accijnsverlaging op de motorbrandstoffen.

"Wij vertrouwen u dit toe, uit wanhoop", staat er in de brief. "Verreweg de meeste stations in Maastricht-West verkopen momenteel minder dan een miljoen liter per jaar, terwijl een gezond rendement pas begint bij drie miljoen liter", schrijven ze. "Onze branche in het grensgebied is aan het kapot gaan."

CDA, LPF en VVD overwegen om het 'kwartje van Kok' niet via een lagere benzineprijs terug te betalen, maar willen dat indirect teruggeven via een verlaging van de aanschafbelasting op motorvoertuigen (BPM) of de wegenbelasting.

De pompstationhouders aan de grens profiteren er op die manier niet van, want de grensbewoners blijven dan massaal goedkoper tanken in België en Duitsland. Alleen al vanuit Maastricht-West gaan Nederlanders jaarlijks zo'n vijftig miljoen liter benzine tanken net over de grens in België, rekenen de Maastrichtse pomphouders Leers in de brief voor.

Helft omzet

Ook pompstationhouder M. Kuster uit Etten bij Doetinchem gaat samen met collega's proberen de onderhandelaars voor het nieuwe kabinet op andere gedachten te brengen. "Sinds de invoering van het 'kwartje' in 1997 zijn wij meer dan de helft van onze omzet kwijt", zei hij woensdag.

"De mensen gaan niet allen over de grens tanken, maar doen in een keer mee hun boodschappen aan de andere kant. In het weekeinde is het hier net een volksverhuizing naar Duitsland. Daardoor mist het Rijk niet alleen accijnzen van de benzine, maar ook BTW en andere belastingen over koopwaar, dat niet meer in Nederland wordt gekocht".

Volgens Kuster kan het gat van miljoen euro dat valt door het teruggeven van het 'kwartje' grotendeels worden gecompenseerd als de mensen in eigen land tanken. "Want dan doen ze hier ook weer hun boodschappen." De Belangenvereniging van Tankstations Beta in Rotterdam bevestigt dit.

"Langs de grenzen is er door het tanktoerisme ook sprake van een omzetderving van honderden miljoenen euro's aan andere koopwaren door massale aankopen met name in Duitsland", zegt een woordvoerder. Beta wil net als de pompstationhouders in de grensregio dat het 'kwartje' aan de pomp wordt teruggegeven.

