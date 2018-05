Volkswagen maakt brutale Beetle

Het Ragster studiemodel is een vingeroefening voor een sportieve versie van de New Beetle. De auto is voorzien van een groot open dak. Ook werden de A-stijlen 9 cm ingekort en een U-vormige dakbeugel is de behuizing van de soft top. Daarmee krijgt de Volkswagen een vorm die lijkt op een Speedster. Daarnaast werden de spatborden, lichten aan voor- en achterzijde en bumpers opnieuw ontworpen. Ook zijn op deze anabolen-Beetle hoogmodieuze 19 inch wielen en banden in de maat 235 gemonteerd.



Het Ragtop dak kan middels een schakelaar op het stuur worden bediend

De auto krijgt met zijn lage voorruit en drie luchtinlaten aan de voorzijde een sportief karakter. Daar zorgen ook de accenten van geborsteld aluminium voor en portierramen zonder B-stijl.

Ramen

Het Ragtop dak kan middels een schakelaar op het stuur worden bediend. De zijruiten kunnen over de gehele lengte van de auto naar beneden worden gelaten. In een eventueel productiemodel zal ook de achterruit uitneembaar zijn.

Over de haalbaarheid van het studiemodel zegt Volkswagen: "We hebben eerder de Concept 1 studie in Detroit laten debuteren. Dat is later de New Beetle geworden. Ook de Ragster heeft zeker het potentieel om seriemodel te worden."