Nieuwste Ferrari met uniek klapdak

De Ferrari Superamerica beleeft zijn debuut tijdens de Los Angeles Motor Show die 7 januari zijn poorten opent. De auto wordt in een beperkte oplage gebouwd. Hoeveel Superamerica´s er komen, geeft Ferrari nog niet vrij. De voorloper van dit model - de 550 Barchetta - is eveneens in een gelimiteerde serie gebouwd.



In 10 seconden kan de auto van dicht naar open worden getransformeerd

De Ferrari Superamerica is voorzien van een opklapbaar dak waarvan het patent ligt bij het Italiaanse designhuis Fioravanti . Ferrari heeft het dak Revocromico gedoopt. In 10 seconden kan de auto van dicht naar open worden getransformeerd. Het dak is van koolstofvezel en neemt in ingeklapte toestand geen bagageruimte weg. Het glazen achterraam klapt niet met het dak mee; het dient in geopende toestand als windvanger. Met de Superamerica herleeft het targadak bij Ferrari.

Vijf tinten

De inzittenden kunnen, wanneer het dak dicht is, zelf kiezen hoeveel licht er in het interieur valt. Het dak kan vijf tinten aannemen. In minder dan een minuut kan het transformeren van volledig ondoorzichtig tot transparant.

De Ferrari Superamerica is voorzien van dezelfde V12 als de 575 Maranello. In het nieuwe model levert die echter 540 pk. In de 'normale' Maranello komt de krachtbron niet verder dan 515 pk. Het koppel van beide auto´s is gelijk. Ondanks de extra pk´s ligt de topsnelheid van de Superamerica met 320 km/u lager dan die van 575 Maranello die 325 km/u haalt. Hoeveel extra gewicht de dakconstructie met zich meebrengt, geeft Ferrari nog niet vrij.

Gelijk

Voor het overige is de Superamerica tamelijk gelijk aan de Maranello. Er is keuze tussen F1 schakeling of een handgeschakelde versnellingspak en ook het GTC Handling package - waarbij onder meer keramische remschijven worden geleverd - is leverbaar op de Superamerica.