'Volvo overweegt XC90 Polestar'

Dat heeft Niels Möller, COO van Polestar, in een interview met Autocar verteld.

Over een XC90 Polestar zegt hij: "SUV's zijn hip, dus waarom zou je niet ook een XC90 bouwen die uitblinkt op het circuit?"

De XC90 Polestar zou de nieuwe 2,0-liter Drive-E viercilinder met turbo en supercharger in z'n aandrijflijn krijgen. Deze motor alleen is al goed voor maximaal 450 pk. Het is niet bekend of dat blok in de XC90 Polestar ook een dergelijk vermogen heeft, maar in combinatie met de elektromotoren moet 500 pk een haalbare waarde zijn.

De Polestar-COO bevestigt overigens niet dat de XC90 Polestar daadwerkelijk komt, omdat voor alle projecten moet gelden dat de business case goed is. Dat is voor een snelle XC90 nog niet berekend. Wel zegt Möller dat Polestar hybridetechniek gaat gebruiken.

Tot slot laat hij weten dat de V60 en S60 Polestar hun zescilinders gaan inruilen voor de 2,0-liter viercilinder met turbo en supercharger. Het vermogen wordt 'minstens gelijk', meer dan 350 pk dus.