'Fiat Chrysler wil Magneti Marelli verkopen'

Dat meldt persbureau Reuters op basis van drie bronnen binnen Fiat Chrysler.

In juni zou het concern een bod van 2,7 miljard euro van een groep investeerders op de elektronicagigant hebben afgewezen. Fiat Chrysler zou volgens de insiders namelijk 'minimaal 3 miljard euro' willen hebben voor Magneti Marelli.

Fiat Chrysler heeft altijd ontkend dat het Magneti Marelli wil verkopen, en ook nu is de officiële reactie van een Amerikaanse woordvoerder dat de berichten niet kloppen. De insiders melden echter dat het concern geïnteresseerden heeft gemeld op dit moment wel degelijk open te staan voor biedingen op de elektronicatak.

De Italiaans-Amerikaanse autogigant kan het geld van de eventuele verkoop in elk geval goed gebruiken. Fiat Chrysler heeft een investeringsplan uitgerold dat de komende jaren in totaal 48 miljard euro moet kosten en de financiële reserves raken uitgeput.

Magneti Marelli is actief in negentien landen en heeft in totaal 38.000 mensen in dienst. Vorig jaar bedroeg de omzet van het bedrijf 6,5 miljard euro. De winst kwam uit op 204 miljoen euro. Het bedrijf is niet alleen toeleverancier voor Fiat, maar ook voor veel andere autoconcerns.