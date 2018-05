Opel bepaalt vanafprijs instapmodel Karl

De Nederlandse vanafprijs van de Opel Karl is namelijk 10.595 euro. Daarvoor heb je dan wel een A-segmenter met een vermogen van 75 pk. De auto heeft standaard een handgeschakelde vijfbak.

Een vanafprijs van boven de tien mille is in ons land sinds 1 januari in dit segment overigens vrij normaal. Wijzigingen in het belastingstelsel hebben juist het A-segment getroffen; veel auto's zijn rond de tien procent duurder geworden, waardoor instappen voor minder dan 10.000 euro in veel gevallen niet meer mogelijk is.

De Karl is 3,68 meter lang en 1,48 meter hoog. Met z'n vijf volwaardige zitplaatsen onderscheidt hij zich van diverse concurrenten in het felbevochten A-segment.

De levering van de eerste exemplaren van de Karl start voor de zomer.

