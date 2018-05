Mini krijgt nieuwe topman

De gelukkige is Sebastian Mackensen (43), die in 2013 bij Mini in dienst trad als chef sales. Daarvoor heeft Mackensen diverse salesfuncties bij de Duitse premiummerken bekleed, zowel bij onze oosterburen als internationaal.

Mackensen volgt Jochen Goller (48) op. Dat is best snel, want die laatste was nog maar sinds september 2013 de hoogste man bij Mini. Goller vertrekt echter naar China, waar hij verantwoordelijk wordt voor sales en marketing bij de BMW Brilliance-joint venture.

Die functie wordt momenteel nog ingevuld door Peter van Binsbergen (47). Die wordt op zijn beurt Senior vice-president Sales en Marketing binnen de BMW Group Germany.

Bekijk 3 foto's in groot formaat