Autobranche verkeert nog steeds in slecht weer

De toename van het aantal fusies en overnames wijst er volgens de bank op dat de autobranche nog weinig progressie heeft geboekt.

Grootste boosdoener is de tegenvallende verkoop van personenauto’s. Dit jaar werden tot en met augustus vijf procent minder auto’s verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar.

ABN Amro voorspelt iets betere cijfers voor de rest van het jaar, maar verwacht geen enorme aantrekking van de markt. Occasions worden dit jaar wel iets beter verkocht ten opzichte van 2013, al blijft het verschil miniem.

Malaise

Sinds eind 2013 dalen de faillissementen in de autobranche, maar volgens de bank is de malaise nog niet voorbij. Het aantal bedrijfssluitingen, inclusief faillissementen, piekte afgelopen jaar op een aantal van 2.185. Dat is bijna 30 procent hoger dan in 2010. Het dalende aantal faillissementen staat dus in de schaduw van het grote aantal bedrijfsopheffingen.

Het aantal fusies en overnames binnen de autobranche beleefde in 2013 ook een hoogtepunt. ABN Amro verklaart die piek door te wijzen op het grote aantal bedrijven dat in de moeilijkheden zat en werd overgenomen door concurrenten. Of de cijfers aan het einde van dit jaar meevallen, wordt door de bank betwijfeld.

Afgelopen week uitten diverse deskundigen nog hun zorgen over de benarde situatie van de autobranche. Clem Dickmann, directeur van kenniscentrum Aumacon, wees op de heersende overcapaciteit onder autodealers en de tegenvallende verkoopcijfers.

"Maandelijks verdwijnen er tien tot twintig autobedrijven, waaronder ongeveer vijf dealers. Daar komt voorlopig geen verandering in, want de marktomstandigheden verbeteren niet. De helft van de Nederlandse dealerbedrijven draait in de min.''