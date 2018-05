'Prijs oldtimer stijgt harder dan goudprijs'

Dat blijkt uit een zaterdag gepubliceerde wereldwijde prijsindex van luxe-goederen van vastgoedspecialist Knight Frank.

Volgens de index zijn de prijzen van zeldzame oldtimers in de eerste helft van dit jaar met liefst 28 procent omhoog geschoten. Dat komt vooral door een groeiende vraag bij welgestelde autoliefhebbers in Aziatische landen.

Veelal laten ze hun bolides staan in garages in Groot-Brittannië en Europa en komen dan over uit Azië om er rally’s mee te rijden.

Volgens de onderzoekers is het ook een trend dat de rijken der aarde hun geld liever in goederen steken waar ze plezier aan kunnen beleven, in plaats van een 'papieren' belegging in bijvoorbeeld goud.

Ralph Lauren

Dat er steeds meer geld wordt neergeteld voor bijzondere auto’s werd afgelopen juli nog eens duidelijk. Kledingontwerper Ralph Lauren kocht toen bij een veiling in Londen de Mercedes-Benz-racewagen waarin de Argentijnse coureur Juan Manuel Fangio in 1955 de Formule 1-races in Zwitserland en Duitsland won.

Hij betaalde voor de zilverkleurige Mercedes-Benz W196 een recordbedrag van 19,6 miljoen pond (22,7 miljoen euro).