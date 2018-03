Volkswagen Sharan wordt luxueuzer

De MPV kan vanaf nu besteld worden als Comfortline Edition en Highline Edition, beide Editions beschikken over Easy Fold, waarmee de achterste zitrij is weg te stoppen in de bodem.

De Comfortline Edition neemt het stokje over van de reguliere Comfortline. Nieuw is de toevoeging van het Executive Pack, waarmee de Sharan de beschikking krijgt over een radio-/navigatiesysteem, telefoonvoorbereiding 'Plus', Park Distance Control en Alarm Plus. Net als de Highline Edition is -ie standaard uitgerust als zevenzitter. Deze editie is te koop vanaf 43.890 euro.

De Highline Edition vervangt de reguliere Highline. Hij beschikt over al het bovenstaande, maar voegt elektronische bediening voor de achterklep en schuifdeuren, zonwering voor de achterste zijruiten en Park Assist aan het totaalpakketje toe. Deze Highline Edition is te koop vanaf 46.930 euro.

