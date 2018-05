'Geen 4WD BMW M3 en M5'

Het Amerikaanse Car&Driver sprak met Friedrich Nietschke, directeur van BMW's M-divisie. Nietschke zegt: "We hebben het er regelmatig met onze klanten over, maar zij zweren bij achterwielaandrijving. Voor de mensen die per se een M-model met vierwielaandrijving willen, zijn er de X5 M, X6 M en de M Performance modellen. Deze generatie M5 en de volgende M3 zullen in ieder geval geen vierwielaandrijving krijgen."

Hij vervolgt: "Wij zijn nog steeds van mening dat vierwielaandrijving het rijplezier nadelig beïnvloedt. Vierwielaangedreven auto's zijn minimaal 100 kilogram zwaarder en de besturing is minder puur. Zouden we ook de M3 en M5 vierwielaandrijving geven, dan zou het enige verschil met de reguliere M Performance modellen nog de snelheid in rechte lijn zijn."

Blokken

De toekomstige motoren van BMW M zullen afgeleiden zijn van de motoren uit productiemodellen. Het zullen geen speciaal voor de M-divisie ontwikkelde blokken zijn, zoals de V8 uit de M3 E92 en de V10 uit de M5 E60.

Nietschke doet ook nog interessante uitspraken over de nieuwe driecilinder van BMW: "De nieuwe driecilinder is een aantrekkelijk blok. We kunnen een vermogen van dik 200 pk per liter bereiken en de cilinderinhoud is 1,5 liter. Zodoende ligt een vermogen van 310 pk in het verschiet en misschien nog wel meer. Daar komt nog bij dat het blok klinkt als een zescilinder. Dus ja, ik zou me kunnen voorstellen dat we die motor gaan gebruiken."