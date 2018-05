Kia Sportage Wonder Woman vraagt aandacht voor hongersnood

Op de SEMA Show in Las Vegas stonden vorig jaar al vijf striphelden met een Kia-lichaam onderhuids.

Niet veel later stond een Optima Hybrid met een Superman-jas te schitteren, ook dit model was in samenwerking met DC Entertainment ontwikkeld om aandacht te vragen voor de hongersnood in de Hoorn van Afrika onder de noemer 'We can be heroes'.

Vandaag is het de beurt aan de Sportage, die als Wonder Woman een behoorlijke metamorfose is ondergaan. Volgens Kia staat Wonder Woman voor een balans van kracht, wendbaarheid en zelfvertrouwen, dat zich prima laat vertalen naar de Sportage. Samen met z'n andere superhelden staat deze Sportage te schitteren op de New York International Auto Show.

Sterren

We zien een Sportage met rood-blauwe lak, aangevuld met de nodige sterren, geheel in de stijl van Wonder Woman. De gouden accenten zijn een verwijzing naar de 'Lasso of Truth', het favoriete wapen van de vrouwelijke stripheld.

Op de ramen zien we een tiara en de chromen panelen aan de zijkant zijn een knipoog naar Wonder Woman's onzichtbare vliegtuig, aldus het persbericht. Lekker gek doen moet dus gewoon kunnen.

