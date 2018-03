Opel Adam R2 Rallye in Genève te zien

Later dit jaar wordt-ie gehomologeerd en kunnen klanten hem kopen om deel te nemen aan rally’s.

Opel gaat klanten de mogelijkheid bieden om aan R2-klasse rally’s deel te nemen met de Adam R2 Rallye. Vermogen komt uit een 1,6-liter Ecotec turbomotor die 185 pk en 190 Nm te vergeven heeft.

Via een sequentiële SADEV-transmissie met vijf versnellingen komt de kracht op het asfalt, of welke andere ondergrond dan ook. Wat de Adam R2 Rallye daarmee allemaal kan is nog niet thelemala duidelijk, want het model wordt gedurende het jaar nog verder uitontwikkeld.

Racestoeltjes

Binnenin zijn er uiteraard allerlei voor de autosport noodzakelijke voorzieningen beschikbaar zoals racestoeltjes, een HANS-systeem om nekletsel te voorkomen en MONIT boordcomputer.

Momenteel is de Adam R2 Rallye nog in de concept-fase. Er wordt gedurende het jaar nog aan gesleuteld en het model moet nog door de FIA gehomologeerd worden. Uiteindelijk is Opel van plan om jong talent middels een modelspecifieke serie op te nemen in het eigen raceprogramma.

