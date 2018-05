Fiat-baas zinspeelt op overname Chrysler

Dat zij hij maandag tegen de Italiaanse krant La Repubblica.

Momenteel is al ruim 58 procent van Chrysler in handen van de Fiat Groep, maar Marchionne aast nu ook op de rest. In 2014 moet de volledige overname rond zijn, zo zegt hij

De overige 41,5 procent is in het bezit van het Amerikaanse VEBA, dat keer op keer geen toestemming geeft voor de verkoop. In de ogen van de vakbondsorganisatie onderschat Marchionne structureel de waarde van het Amerikaanse merk. In september heeft het geschil al tot een rechtszaak geleid.

Marchionne lijkt zich er niet zo druk over te maken. "VEBA en Fiat hebben een andere mening over de waarde van Chrysler, maar ik denk dat we daar in 2014 wel een oplossing voor hebben gevonden", zegt de flamboyante CEO tegenover La Repubblica.

Alfa Romeo en Volkswagen

In het artikel benadrukt hij bovendien dat de geruchten over de verkoop van Alfa Romeo aan Volkswagen absoluut niet waar zijn.

"Alfa Romeo is een van de merken waar we de focus op gaan leggen. We gaan het met zekerheid niet verkopen, en al helemaal niet aan Volkswagen."

Daaraan voegde hij toe respect te hebben voor het merk vanwege de technologische innovaties die het Duitse merk de laatste dertig jaar heeft gedaan.