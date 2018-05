Kia Soul heeft stoere smoel

Kia’s Soul mag dan in Nederland geen potten breken wat betreft verkoopaantallen, aan de andere kant van de grote plas doet hij het beduidend beter.

Om deze markt van dienst te blijven wordt de huidige Soul, die alweer sinds 2008 meeloopt, vervangen. Al eerder zagen we de gecamoufleerde Soul voorbij komen, dit keer is het onze spionagefotograaf gelukt om het interieur zonder plakkers op de foto te krijgen. Ditmaal verwisselt de Kia zijn winter- voor een zomerjasje in de brandende zon van de Verenigde Staten.

Dashboard

We zien een volwassen ogend dashboard dat in deze uitvoering rijkelijk bedeeld is met knoppen. In de middenconsole prijkt iets wat lijkt op een informatiedisplay. De nieuwe grille op de nog altijd goed ingepakte neus lijkt de nieuwe Soul een stoere smoel te geven.

De huidige Soul is in Nederland slechts als 1.6 GDI en 1.6 CRDI leverbaar. Of de nieuwe compacte crossover de fiscaal aantrekkelijkere motoren als de 1.1 CRDI uit de Rio krijgt is nog niet bekend. Wellicht dat een belastingvoordeel de twijfelende Nederlandse koper over de streep kan trekken. Naar verwachting staat de nieuwe Soul begin 2014 bij de Nederlandse dealers.

