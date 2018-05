VW slaat met spannende studie nieuwe designrichting in

Waarschijnlijk wordt de Concept C de opvolger van de Golf Cabriolet. De auto is ruim dertig centimeter langer dan de New Beetle Cabriolet en heeft een vierpersoons interieur. De breedte van 1,81 meter maakt van de Concept C een indrukwekkende verschijning. Verwacht wordt dat de Concept C binnen een jaar in productie gaat.



In de toekomst kunnen we VW´s verwachten met aluminium grilles en ronde koplampen

Volkswagen geeft aan dat de Concept C een voorbode is van een nieuwe designrichting die het merk inslaat. In de toekomst kunnen we dus VW´s verwachten met aluminium grilles en ronde koplampen.

Vouwdak

Volkswagen heeft gekozen voor een stalen vouwdak. Dat maakt het een nieuwe Coupé-Cabriolet. In het stalen vouwdak van het studiemodel is een glazen schuifdak opgenomen. Het op de salon van Genève getoonde model heeft een 150 pk sterke FSI motor onder de kap.