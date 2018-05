Subaru produceert meer in Japan

Volgens Chief Financial Officer Mitsuru Takahashi is dat op lange termijn de beste beslissing.

Door de hoge koers van de Yen besluiten steeds meer Japanse fabrikanten om de productie naar andere landen te verplaatsen. Subaru wed nu tegen de kansen in en gaat juist meer produceren in het thuisland.

Over het fiscale jaar dat in maart 2013 eindigt moet 78 procent van de productie in Japan plaatsvinden. Dat is vijf procent meer dan over het afgelopen fiscale jaar.

Goedkoper

Volgens Takahashi is dat op de lange termijn goedkoper dan investeren in nieuwe faciliteiten in bijvoorbeeld de VS. “Wij zijn niet zoals Toyota, Honda of Nissan, dus is het niet passend voor ons om plotselinge, grote investeringen te doen.”

Volgens analisten neemt Subaru hiermee een onnodige groot risico, als de koers van de Yen stijgt is het merk erg kwetsbaar. Men gokt er bij Subaru echter op dat de Yen de komende vijf tot tien jaar licht in waarde zal dalen. In dat geval zou het merk meer winst kunnen maken door nu minder te hoeven investeren.

Winstmarge

Door toenemende vraag in met name de VS was de start van het jaar bijzonder gunstig voor Subaru. De aandelen van het merk werden in de eerste maanden van het jaar 32 procent meer waard. Men denkt dit jaar een omzetgroei van 25 procent te kunnen realiseren.

Toch ligt de winstmarge bij Subaru, mede door het hoge deel binnenlandse productie, nog steeds onder het gemiddelde.

