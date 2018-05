Geen V6 meer in Mazda 6

Volgens Mazda is het niet meer wenselijk een V6 in een middelgrote sedan te leveren. De huidige viercilindermotoren worden sterker en efficiënter waardoor de V6 overbodig is geworden.

In ons land had Mazda die conclusie al eerder getrokken, de 6 is hier nooit met een V6 geleverd. In bijvoorbeeld de Verenigde Staten is hij wel met een zescilinder te krijgen.



De derde generatie Mazda 6 krijgt net als de CX-5 de nieuwe Skyactiv-technologie. Skyactiv is een overkoepelende naam voor technieken die moeten bijdragen aan een lager brandstofverbruik. Onderdeel hiervan zijn direct-ingespoten benzinemotoren met een compressieverhouding van 14,0:1, de hoogste compressiewaarde ter wereld.

Volgens Mazda levert dit betere prestaties en een lager verbruik. Daarnaast krijgt de nieuwe 6 een lichtgewicht chassis, nieuwe transmissies en het i-ELOOP start-stop systeem.



De nieuwe Mazda 6 maakt zijn publieksdebuut op de Autosalon van Parijs in oktober. De productie vindt plaats in Hiroshima, Japan. In de loop van 2013 komt de nieuwe 6 in ons land op de markt.

