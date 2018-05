De i30-koper krijgt de keuze uit vier motoren. Twee daarvan zijn benzinemotoren: een 1,4-liter viercilinder met 100 pk en een 1.6 GDI met 140 pk.

Voor de dieselliefhebbers bestaat het menu uit een 1.4 CRDi met 90 pk en een 1.6 CRDi met 126 pk. Alle vier de motoriseringen zijn gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Een zestrapsautomaat is een optie.

Hyundai past net als bij de i40 en de ix35 het ‘fluidic sculpture’ design toe. Dit moet de i30 een hoogwaardiger uitstraling geven. Hyundai acht dat noodzakelijk, omdat het merk hogerop wil met de i30. Het merk wil een ‘jonger, progressiever’ publiek aanspreken met de nieuwe generatie van de Focus-concurrent.

Publieksdebuut

De nieuwe Hyundai i30 beleeft z’n publieksdebuut op 13 september tijdens de persdag van de IAA in Frankfurt. De auto verschijnt in het eerste kwartaal van 2012 bij de dealers.

De stationwagon is er in augustus van dat jaar. Bijzonder: in 2013 komt er ook een sportieve driedeursversie van de i30, heeft een woordvoerder ons verteld. De productie vindt weer plaats in de Hyundai-fabriek in het Tsjechische Nosowice.